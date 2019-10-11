Футбол

Sport24.ruSport24.ruДмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и закончилась со счетом 4:0.
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