Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и закончилась со счетом 4:0.

Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

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