Футбол

Газета.RuГазета.RuМедведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Кипр — Россия
13 октября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Российская команда уверенно победила шотландцев со счетом 4:0.
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