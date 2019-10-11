Футбол
Газета.RuМедведев поздравил сборную России с победой над Шотландией
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Российская команда уверенно победила шотландцев со счетом 4:0.
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Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor 09 октября в 16:48
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Армия и оружие
Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции
США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com вчера в 07:58
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия вчера в 06:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Вести.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru 09 октября в 11:18
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net вчера в 12:11
Футбол
Отбор Евро-2020 в октябре. Кто, с кем, что покажут?
Группа A Пятница: Чехия — Англия, Черногория — Болгария Понедельник: Болгария — Англия, Косово — Черногория Англичанам осталось сделать один шаг, уже в пятницу в случае победы в Праге «Три Льва» официально оформят путевку в финальную стадию Евро-2020.
Soccer.ru 09 октября в 05:55
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Космос
НАСА продолжит сотрудничать с Россией для доступа астронавтов на МКС
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить ребенку квартиру
С одного из разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка.
РБК вчера в 04:54
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 09 октября в 12:04
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru 09 октября в 11:16
Политика
МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 00:24
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев
Эрдоган напомнил, что Турция уже приняла более 3,5 млн сирийских беженцев. Сейчас ей угрожают атаки террористов.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
Футбол
Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020
Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 16:42
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну
Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы установить памятник сыну на Новодевичьем кладбище.
Пятый канал 09 октября в 10:39
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33