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Происшествия В Тюмени полиция задержала известного блогера В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.

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