Общество

REGNUMREGNUMДмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
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В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

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Стали известны подробности визита Дмитрия Медведева в Новосибирск

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
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