Общество
REGNUMДмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
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В рамках рабочей поездки Дмитрия Медведева в Новосибирск в Кольцово состоится совещание
Континент Сибирь Onlineвчера в 23:29
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Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту
Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Авто
Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара
Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.
Автоновости дня вчера в 02:24
Здоровье
Для девочки из Красноярска нашли препарат от рака в ветклинике
Депутат Илья Зайцев рассказал в своем Facebook, что зарубежное лекарство для заболевшей девочки все же нашли.
Московский Комсомолец 01:01
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске
Коммерсантъ вчера в 23:45
Происшествия
Водитель, сбивший насмерть женщину на Ленкоме, не имел прав
Напомним, 10 ноября на улице Ленинского Комсомола рядом с небольшим рынком 27-летний водитель на Range Rover сбил женщину насмерть.
Orsk.ru 01:15
Здоровье
В Татарстане заболеваемость онкологией выросла на 39% за 11 лет
В прошлом году в структуре заболеваемости чаще всего встречались злокачественные новообразования кожи — 13,3% случаев.
Inkazan 02:37
Политика
На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Lenta.ru 01:36
Общество
Оператор газопровода «Северный поток-2» подал в суд на Евросоюз
Оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG обратился в арбитражный суд из-за поправок Евросоюза к Газовой директиве, которые не соответствуют Договору к Энергетической хартии (ДЭХ), сообщает РИА Новости.
Дождь вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета вчера в 02:15
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Футбол
Расплакавшийся из-за расизма капитан «Шахтера» выступил с заявлением
РИА Новости вчера в 02:28
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» Промес одним словом описал бывших партнеров
Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, в настоящее время защищающий цвета амстердамского "Аякса", попытался при помощи одного слова описать своих бывших партнеров по команде.
Газета.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
ОНФ: Власти пострадавших от паводка районов не выплачивают компенсации
90% заявили, что столкнулись с проблемами при получении компенсаций. Еще 57% жителей не согласны с итогами обследования пострадавших домов.
РЕН ТВ вчера в 23:42
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Общество
В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита.
Lenta.ru 00:58
Политика
Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта для завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Экономика
Российские производители сообщили о снижении цен на свинину
Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 02:23
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома с 60 спутниками
Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Life.ru вчера в 12:27