Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации сферы высоких технологий. Соответствующее предложение он озвучил в ходе выступления на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает ТАСС.

Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий

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