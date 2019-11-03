Общество
ИзвестияМедведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает ТАСС.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации сферы высоких технологий. Соответствующее предложение он озвучил в ходе выступления на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019.ТАСС04:39
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Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
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Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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