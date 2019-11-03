Политика
Говорит МоскваДмитрий Медведев указал на опасность монополий в IT-сфере
Глава правительства отметил, что страны, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то по крайней мере право на будущее в условиях меняющегося мира.
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Армия и оружие
Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео
Военное обозрение 04:55
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru вчера в 12:00
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Общество
Оружие времен Великой Отечественной подняли со дна реки под Орлом
В Орловкой области водолазами-поисковиками со дна реки Нугрь было поднято 33 единицы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.
ТК Звезда вчера в 21:00
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Футбол
«Чайка» минимально обыграла «Балтику»
Евро-футбол.ру 09:56
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости вчера в 02:27
Общество
Кристина Асмус потребует компенсацию за своё фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус намерена взыскать компенсацию за моральный ущерб с предпринимателей, самовольно разместивших её фото на надгробной плите с целью рекламы.
News.ru 01 ноября в 08:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
ProstoProSport 08:18
Происшествия
МВД заподозрило 9 человек в убийстве главы ингушского центра «Э»
Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве, сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 3 ноября.
Вечерняя Москва 03:18
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес
Вележева призналась, что выпила на борту самолета бокал вина
ТК Звезда 31 октября в 06:22
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
Тедеско оценил готовность игроков «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал готовность игроков к игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» из Тулы.
ProstoProSport 06:38
Происшествия
Парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле
Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.
Известия 08:40