Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваДмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Предполагается сократить доступность для населения табачных изделий, в том числе кальянов и других подобных продуктов. Также Минздрав должен разработать меры для улучшения медицинской помощи, помогающей гражданам бросить курить. Впервые антитабачная концепция была представлена в 2017 году.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
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