с чего всё началось

Предполагается сократить доступность для населения табачных изделий, в том числе кальянов и других подобных продуктов. Также Минздрав должен разработать меры для улучшения медицинской помощи, помогающей гражданам бросить курить. Впервые антитабачная концепция была представлена в 2017 году.

Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Авто Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Политика В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.

Политика В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.

Происшествия В перестрелке в Сухуме погибли три человека В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Авто Этот тип автомобиля идеально подходит для России Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.

Армия и оружие Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион» Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Общество Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.

Политика Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.

Фигурное катание Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Наука Мозг двуязычных младенцев лучше подготовлен к восприятию жестового языка Исследователи из Голдсмитского колледжа Лондонского университета обнаружили, что мозг младенцев из двуязычных семьей иначе реагирует на жестовый язык по сравнению с детьми, в семьях которых говорят только по-английски.