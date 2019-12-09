Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».

Политика Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.

Общество Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

Общество Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Политика День Конституции отмечают в России Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.

Интернет В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Армия и оружие Американские военные попытались прорваться на российскую военную авиабазу в Сирии Очередной конвой с американскими военными попытался выдвинуться в направлении российской военной авиабазы в районе Камышли, однако, на первом же блок-посту, сирийские правительственные войска не только остановили конвой, но и заблокировали его движение, объявив о том, что в случае попытки нарушения установленной зоны, по конвою будет открыт огонь.

Общество Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.

Политика Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.