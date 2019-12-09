Экономика

Восток-ТелеинформВосток-ТелеинформДмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00

Правительство ввело льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Говорит Москва09 декабря в 08:24

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUM10 декабря в 02:10

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфовчера в 01:58

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16

Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.
Известия 01:25
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru 10 декабря в 12:30
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Rambler News Service вчера в 00:29
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском 10 декабря в 23:51
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Армия и оружие

Внештатные инструкторы начнут поднимать боевой дух российских солдат

Официальное название новой должности – внештатный инструктор по военно-политической работе, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Новые Известия 00:44
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 10 декабря в 04:12
Политика

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Газета.Ru 00:23
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Политика

День Конституции отмечают в России

Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Бел.Ру вчера в 23:00
Футбол

Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Евро-футбол.ру вчера в 18:44
Происшествия

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Российская газета 01:55
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

Американские военные попытались прорваться на российскую военную авиабазу в Сирии

Очередной конвой с американскими военными попытался выдвинуться в направлении российской военной авиабазы в районе Камышли, однако, на первом же блок-посту, сирийские правительственные войска не только остановили конвой, но и заблокировали его движение, объявив о том, что в случае попытки нарушения установленной зоны, по конвою будет открыт огонь.
Avia.pro вчера в 10:02
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета 10 декабря в 02:59
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Культура

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Армия и оружие

«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками

Украина.ру вчера в 04:03
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
Общество

Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом

Специалисты из Дании провели исследование и выяснили, что, если емкость с пивом находилась в покое, есть вероятность, что пена напитка не выплеснется при вскрытии банки.
iReactor вчера в 06:36
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