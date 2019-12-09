Экономика
Восток-ТелеинформДмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16
Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага страны
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить выступать россиянам под своим национальным флагом, заявил «РИА Новости» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Армия и оружие
Внештатные инструкторы начнут поднимать боевой дух российских солдат
Официальное название новой должности – внештатный инструктор по военно-политической работе, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Политика
В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы
В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Футбол
Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Происшествия
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка
В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Армия и оружие
Американские военные попытались прорваться на российскую военную авиабазу в Сирии
Очередной конвой с американскими военными попытался выдвинуться в направлении российской военной авиабазы в районе Камышли, однако, на первом же блок-посту, сирийские правительственные войска не только остановили конвой, но и заблокировали его движение, объявив о том, что в случае попытки нарушения установленной зоны, по конвою будет открыт огонь.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Армия и оружие
«Шел шестой год войны»: украинцев возмутило музыкальное видео с издевательствами над срочниками
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Общество
Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом
Специалисты из Дании провели исследование и выяснили, что, если емкость с пивом находилась в покое, есть вероятность, что пена напитка не выплеснется при вскрытии банки.