Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».

Дмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

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