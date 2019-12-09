Экономика

Восток-ТелеинформВосток-ТелеинформДмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфовчера в 01:58

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Ипотека под 2% на Дальнем Востоке может упереться в бюрократизм?

REGNUM09 декабря в 19:40

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

РИА Новости 08:30
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Здоровье

Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей

Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
Православие и Мир вчера в 08:42
Хоккей

Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу

RT на русском 00:22
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:28
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Интерфакс 08:36
Происшествия

В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили

Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 08:30
Политика

Парламент Грузии подвергся «химической атаке»

Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Lenta.ru 07:44
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Спорт

Сборная России по гандболу вышла в полуфинал ЧМ-2019

На чемпионате мира по гандболу женская сборная России обыграла Черногорию, и обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
Свободная Пресса 10 декабря в 09:09
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Культуромания 08:36
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Политика

Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
РИА Новости 10 декабря в 05:00
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело 08:48
Шоу-бизнес

Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ

Российский композитор Юрий Лоза в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что часть средств с выступлений Михаила Жванецкого и Бориса Гребенщикова, так как же как и с концертов Любови Успенской, на Украине уходит на поддержку ВСУ.
РИА Новости 08:56
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Gazeta.SPb 01:05
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное