Экономика
Восток-ТелеинформДмитрий Медведев утвердил льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Постановлением, которое опубликовано на сайте правительства, утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Здоровье
Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей
Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Происшествия
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
Парламент Грузии подвергся «химической атаке»
Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Спорт
Сборная России по гандболу вышла в полуфинал ЧМ-2019
На чемпионате мира по гандболу женская сборная России обыграла Черногорию, и обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Политика
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО
Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ
Российский композитор Юрий Лоза в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что часть средств с выступлений Михаила Жванецкого и Бориса Гребенщикова, так как же как и с концертов Любови Успенской, на Украине уходит на поддержку ВСУ.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.