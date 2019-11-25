Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Политика Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Общество Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Экономика Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт Например, если при расчете пенсии в ПФР были взяты годы, когда заработная плата пенсионера была не очень большой.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России «Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.

Спорт WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.