Политика

Кубанские новостиКубанские новостиДмитрий Медведев уволил главу мусороперерабатывающей отрасли

Согласно опубликованному распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, глава мусороперерабатывающей отрасли освобожден от занимаемой должности.
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Глава «Российского экологического оператора» уволен

Газета.Ru05:09

Эксперты считают, что ушедший в отставку глава РЭО Буцаев почти ничего не успел сделать

ТАСС02:54

Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы

Ведомости03:18

Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

РБК03:06

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора

Интерфакс02:55

Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

РИА Новости02:40

Главный российский мусорный оператор остался без начальника

URA.Ru03:33
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
Известия 09:21
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Культура

Алексей Панин признался Дане Борисовой в отказе от алкоголя

Телезвезда Дана Борисова опубликовала у себя Instagram совместную фотографию со скандальным артистом Алексеем Паниным.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Происшествия

Ребенок провалился сквозь стеклянный пол в московской школе

ТАСС 09:09
Здоровье

Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице

Вечерняя Москва 23 ноября в 07:57
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости 05:38
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Общество

В Великобритании выпустили самую большую в мире монету из золота

Российская газета 08:17
Общество

Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии

В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Национальная служба новостей вчера в 06:43
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Культура

Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

Телеканал 360° 09:23
Футбол

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Чемпионат 08:45
Экономика

Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт

Например, если при расчете пенсии в ПФР были взяты годы, когда заработная плата пенсионера была не очень большой.
Deita.ru 23 ноября в 23:45
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Футбол

Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом

Спорт-Экспресс 03:21
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
РБК 08:12
Спорт

WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Аргументы и Факты 06:19
Здоровье

Гордеев предложил ввести оборотные штрафы для предприятий, использующих сырье с АЧС

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил рассмотреть возможность введения оборотных штрафов для недобросовестных мясопереработчиков, которые используют сырье с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства по итогам заседания противоэпизоотической правкомиссии.
Milknews.ru 08:49
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
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