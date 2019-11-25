Политика
Кубанские новостиДмитрий Медведев уволил главу мусороперерабатывающей отрасли
Согласно опубликованному распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, глава мусороперерабатывающей отрасли освобожден от занимаемой должности.
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС
Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Культура
Алексей Панин признался Дане Борисовой в отказе от алкоголя
Телезвезда Дана Борисова опубликовала у себя Instagram совместную фотографию со скандальным артистом Алексеем Паниным.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Здоровье
Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Общество
В Великобритании выпустили самую большую в мире монету из золота
Общество
Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Экономика
Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт
Например, если при расчете пенсии в ПФР были взяты годы, когда заработная плата пенсионера была не очень большой.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Футбол
Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Спорт
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Здоровье
Гордеев предложил ввести оборотные штрафы для предприятий, использующих сырье с АЧС
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил рассмотреть возможность введения оборотных штрафов для недобросовестных мясопереработчиков, которые используют сырье с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства по итогам заседания противоэпизоотической правкомиссии.
Политика