с чего всё началось

Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс». Также во встрече принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.

Авто Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.

Политика Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.

Здоровье В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе «Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась обнаженной Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.

Политика Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2» У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Авто Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson Hyundai тестирует свой новый кроссовер Tucson, а шпионы не дремлют и поставляют нам порции его уникальных снимков.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Общество Немедленно повысить пенсионный возраст до 67 лет призвали в России Профессор медицинских наук и популярная телеведущая Елена Малышева призвала незамедлительно повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 67 лет, сообщает DEITA.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Шоу-бизнес Сябитова упрекнула Бузову и Батрутдинова в подрыве семейных ценностей Профессиональная сваха и телеведущая Роза Сябитова раскритиковала поведение телеведущей Ольги Бузовой и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

Политика Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.

Экономика Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).

Политика WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Авто В Индии стартовали продажи бюджетного Renault Kwid Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.