с чего всё началось

На наши страны оказывается беспрецедентное давление вопреки любым нормам международного права и существующим международным конвенциям, поэтому такого рода переговоры и встречи помогают нам преодолевать эти трудности.

Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс». Также во встрече принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Политика В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».

Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Происшествия В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.

Армия и оружие Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.

Происшествия Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.

Армия и оружие На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.

Хоккей Панарин забил в первом матче за «Рейнджерс» "Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Шоу-бизнес Джей Ло надела платье за 150 000, в котором невозможно ходить Наряд длины миди с объемными рукавами в стиле 80-х годов настолько туго обтягивал тело звезды, что ходить в нем было решительно невозможно.

Общество Доходы среднего класса в России продолжают падать Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Политика Путин прокомментировал свою прошлогоднюю фразу про рай Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, на заседании клуба "Валдай" прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о попадании россиян в рай в случае нападения на страну.

Культура СМИ пишут, что стало известно имя нового руководителя театра «Ленком» СМИ пишут, что труппа "Ленкома" в день похорон художественного руководителя Марка Захарова обратилась к директору учреждения Марку Варшаверу с просьбой возглавить театр.

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Армия и оружие В Сирии испытали С-500 «Прометей» В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза По словам главы Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, проблема не ограничивается названными семью регионами, где пациенты получили на руки рецепты с лекарством и смогли отстоять свои права в суде.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.