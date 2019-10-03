Политика
Хакасия-ИнформДмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро
Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс». Также во встрече принял участие вице-премьер Юрий Борисов.
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На наши страны оказывается беспрецедентное давление вопреки любым нормам международного права и существующим международным конвенциям, поэтому такого рода переговоры и встречи помогают нам преодолевать эти трудности.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета вчера в 11:47
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России.Life.ruвчера в 17:36
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