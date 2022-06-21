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Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги.
РБК
Ставки на аукционе начались с $700 тыс., однако спустя несколько минут предложения за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов.
Московский Комсомолец
Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.
ТАСС
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира.
РИА Новости

Подробнее о событии

Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе за 103 с половиной миллиона долларов
РИА Новости20:16
Главред «Новой газеты» продал Нобелевскую медаль за 100 миллионов
URA.Ru20:30
Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн
РБК20:20
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн
ТАСС20:31
Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн
Газета.Ru20:09
Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн
Коммерсантъ19:57
Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе в США за $103,5 млн
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