Будьте в Плюсе

Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги.
РБК
Ставки на аукционе начались с $700 тыс., однако спустя несколько минут предложения за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов.
Московский Комсомолец
"Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаем ЮНИСЕФ", — сказал Муратов перед официальным началом торгов.
РИА Новости
В 2021 году Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы слова» получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса.
Daily Storm

Подробнее о событии

Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн
Известия01:06
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе в США за $103,5 млн
ТАСС20:31
Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн
Коммерсантъ19:57
Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн
РБК20:20
Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе за 103,5 миллиона долларов
РИА Новости20:16
Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн
Life.ru20:01
Главред «Новой газеты» продал Нобелевскую медаль за 100 миллионов
URA.Ru20:30

Интересное

Спасший 15 человек из-под обстрела ВСУ российский военный получил государственную награду

Один из удостоившихся награды военных — заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен — эвакуировал людей с обстреливаемого Украиной понтона.
Lenta.ru02:32

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза», пострадавшей от обстрела со стороны Украины, продолжается — огонь перешёл к скважине, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
RT на русском02:42

Минфин предложил ввести три новые льготы по НДФЛ

Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога.
BFM.ru00:44

Автор Макманус: власти Франции, ФРГ и Италии отказали в оперативных поставках оружия ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.
RT на русском22:15

«Ъ»: ряд российских мобильных операторов стал взимать плату за приобретение сим-карты

В России ряд мобильных операторов начал взимать плату за сим-карты при заключении договора на услуги связи.
Известия01:53

Сотрудник АОН Китая Полин сообщил, что Россия справится с санкциями благодаря газу и зерну

Сюй Полин отметил, что из-за воздействия санкций импорт России сократился, а рост цен на нефть и газ увеличил экспорт.
Lenta.ru01:49

Володин оценил намерение главы МИД Украины «воевать лопатами»

Володин в своем Telegram-канале отметил, что для Кулебы сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу.
Российская газета01:26

Воюющий на стороне Киева наемник из США назвал действия ВСУ цирком

Собеседник Харпа отметил, что успел побывать во многих местах боевых действий на Украине и в большинстве случаев наблюдал похожую картину.
Известия23:25

NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
РИА Новостивчера в 14:51

Захарова назвала агрессивными действия Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, запретив железнодорожный транзит ряда товаров в Калининградскую область, ведёт себя агрессивно.
RT на русском02:28