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Дмитрий Песков: Кремль не ведет никакой работы насчет ужесточения наказания педофилам

Кремль не ведет никакой работы насчет возможного ужесточения наказания педофилам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru
Как ранее сообщал РЕН ТВ, две школьницы пропали 6 сентября в городе Киселевск Кемеровской области.
РЕН ТВ
Девочки ушли утром в школу и не вернулись.
РИА Новости
По подозрению в преступлении задержан оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.
Комсомольская правда

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