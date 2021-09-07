Выяснилось, что независимо от фактического цикла сна-бодрствования и при неизменных прочих факторах динамика дыхательных функций при астме четко соответствует циркадным ритмам с наихудшими показателями в районе 4:00 по биологическим часам.
Околоземный астероид (162173) Рюгу детально исследован космическим аппаратом — японская автоматическая станция «Хаябуса-2» не только взяла пробы грунта с поверхности и из приповерхностного слоя Рюгу, которые доставила на Землю в конце прошлого года, но и изучила астероид с орбиты вокруг него.