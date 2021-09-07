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Песков заявил, что Кремль не намерен ужесточать наказание для педофилов

Кремль не считает необходимым пересматривать и ужесточать наказания для педофилов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец
Как ранее сообщал РЕН ТВ, две школьницы пропали 6 сентября в городе Киселевск Кемеровской области.
РЕН ТВ
Девочки ушли утром в школу и не вернулись.
РИА Новости
По подозрению в преступлении задержан оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Песков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофилов
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Дмитрий Песков: Кремль не ведет никакой работы насчет ужесточения наказания педофилам
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Песков заявил, что Кремль не намерен ужесточать наказание для педофилов
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