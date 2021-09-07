Московский КомсомолецПесков заявил, что Кремль не намерен ужесточать наказание для педофиловКремль не считает необходимым пересматривать и ужесточать наказания для педофилов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Московский КомсомолецКак ранее сообщал РЕН ТВ, две школьницы пропали 6 сентября в городе Киселевск Кемеровской области.РЕН ТВДевочки ушли утром в школу и не вернулись.РИА НовостиПо подозрению в преступлении задержан оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналSmotrim.ruРЕН ТВВашГород.руРЕН ТВRT на русскомПолитика СегодняREGNUMРосбалтФАНОбщественная служба новостейЦарьградLife.ruНародные новостиПодробнее о событииПесков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофиловНациональная служба новостей06:41Дмитрий Песков: Кремль не ведет никакой работы насчет ужесточения наказания педофиламLenta.ru06:08Песков заявил, что Кремль не намерен ужесточать наказание для педофиловМосковский Комсомолец06:38В Кремле не готовят изменений в законы из-за недавних преступлений против детейГоворит Москва06:16В Кремле не готовят изменений в законы из-за последних преступлений против детейТАСС06:08В Кремле прокомментировали возможность ужесточения наказания педофиламRT на русском06:41Песков: в Кремле не ведется работы насчет возможности ужесточения наказания педофиламРИА Новости05:49Показать ещёОценить508Поделиться