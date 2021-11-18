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Дмитрий Песков: Путин и Байден обсудят на онлайн-встрече Украину и НАТО

Путин и Байден в ходе онлайн-встречи, уточнил официальный представитель Кремля, будут говорить об Украине и НАТО.
Телеканал 360°
Прошлые переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.
Lenta.ru
Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".
РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что и у Москвы, и у Вашингтона "есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе".
РИА Новости

Подробнее о событии

Песков: Украина и НАТО станут темами обсуждения на онлайн-встрече Путина и Байдена
РИА Новостивчера в 13:59
Представитель Кремля Песков: лидеры РФ Путин и США Байден обсудят НАТО и Украину онлайн
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Песков: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО
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Путин и Байден на онлайн-переговорах обсудят Украину и НАТО
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