Как заявил в четверг сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве "приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений".
Депутат Рады Максим Бужанский заявил в Telegram, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за "голодомор" могут повлиять на запуск российского газопровода "Северный поток — 2".
Россиянин Даниил Медведев переиграл итальянца Янника Синнера в третьем туре группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 7,2 миллиона долларов.