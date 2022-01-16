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Дмитрий Песков: Россия исключает размещение наступательного оружия на Украине

Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины.
РБК
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит агентство Bloomberg
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Lenta.ru
Песков также отметил, что власти России рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется.
Lenta.ru
Американские СМИ со ссылкой на расшифровку беседы распространили сообщения о том, что представитель Кремля якобы заявил, что Москва не собирается давать гарантии, что не будет развертывать каких-либо наступательных вооружений на украинской территории.
ТК Звезда

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Песков: Россия исключает размещение наступательного вооружения на Украине
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Представитель Кремля Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине
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