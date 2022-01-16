Американские СМИ со ссылкой на расшифровку беседы распространили сообщения о том, что представитель Кремля якобы заявил, что Москва не собирается давать гарантии, что не будет развертывать каких-либо наступательных вооружений на украинской территории.
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
По словам Меликова, поведение молодого человека "нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе", а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим.
Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по "Северному потоку — 2" "за счет" других стран, с таким утверждением в интервью FAZ выступил глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.