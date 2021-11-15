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Дмитрий Песков: Владимир Путин не имеет позиции по поводу минимальных цен на алкоголь

Президент России Владимир Путин не имеет никакой позиции по поводу минимальных цен на алкоголь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.В источнике

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Кремль объяснил экономической целесообразностью рост цен на алкоголь
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