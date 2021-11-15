Lenta.ruДмитрий Песков: Владимир Путин не имеет позиции по поводу минимальных цен на алкогольПрезидент России Владимир Путин не имеет никакой позиции по поводу минимальных цен на алкоголь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявления цитирует ТАСС.В источникеDaily MoscowDaily MoscowLife.ruRT на русскомРусская ПланетаРамблерГазета.RuПрофильФАНИзвестияРосбалтГлавный региональныйREGNUMПодробнее о событииКремль объяснил экономической целесообразностью рост цен на алкогольРБК05:12Песков заявил, что цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразностиТАСС05:00Самое цитируемоеПесков объяснил повышение цен на водку и коньякВедомости05:04Песков: повышение акцизов на алкоголь и сигареты - вопрос экономической целесообразностиРИА Новости04:53Песков назвал планы повысить в России акцизы на алкоголь вопросом экономической целесообразностиКомсомольская правда04:51Кремль связал повышение цен на алкоголь с экономической целесообразностьюКоммерсантъ04:47Дмитрий Песков: Владимир Путин не имеет позиции по поводу минимальных цен на алкогольLenta.ru04:41Показать ещёОценить227Поделиться