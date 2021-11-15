Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли.