С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Остальные потенциальные соперники россиян определятся после того, как последние матчи в этом отборочном цикле сыграют участники групп С, D, Е, G и I. Напомним, сборная России потерпела поражение от Хорватии (0:1) в матче десятого тура отбора к ЧМ.
Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях.
ЦБ РФ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.