Определились семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам

Остальные потенциальные соперники россиян определятся после того, как последние матчи в этом отборочном цикле сыграют участники групп С, D, Е, G и I. Напомним, сборная России потерпела поражение от Хорватии (0:1) в матче десятого тура отбора к ЧМ.