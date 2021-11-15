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Дмитрий Песков: Владимир Путин не имеет позиции по поводу минимальных цен на алкоголь

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Президент России Владимир Путин не имеет никакой позиции по поводу минимальных цен на алкоголь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru
Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6% — до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей.
ПРАЙМ
"Специфических обсуждений не было", - сообщил пресс-секретарь президента и переадресовал вопросы в кабинет министров.
Российская газета
В конце марта сообщалось о том, что Минпромторг рассмотрит предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми.
Компания

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Кремль объяснил экономической целесообразностью рост цен на алкоголь
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