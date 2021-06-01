Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию
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Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением.Ведомости
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Петербургский дневниквчера в 06:47
Выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено социально-экономическому развитию РФ
Интерфакс1 июня в 05:46