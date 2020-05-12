Коронавирус
Новгородские ведомостиДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
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с чего всё началось
Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.ТАСС08:43
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Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 08:09
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Общество
Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»
Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Общество
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН 05:33
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
Здоровье
Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
Здоровье
В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон
Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Космос
Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар
Популярная механика 10:21
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Политика
Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ
По информации ТАСС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что против Германии может быть запущена санкционная процедура за нарушение законодательства ЕС.
Право.ру 10 мая в 10:50
Происшествия
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
Общество
Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения
Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
РИА Новости 03:58
Экономика
Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа
Московский Комсомолец 10:20
Общество
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии
Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru 14:18
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21