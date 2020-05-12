Коронавирус

Новгородские ведомостиНовгородские ведомостиДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
ТАСС08:43

Подробнее о событии

Заболевший коронавирусом Песков сказал, когда встречался с Путиным

Московский Комсомолец08:59

Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

РИА Новости09:57

Песков назвал дату последнего очного контакта с Путиным

РБК09:28

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Национальная служба новостей09:00

Песков проходит лечение от коронавируса

RT на русском13:03

Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

Газета.Ru09:52

Журналист вспомнил про «блокатор» вирусов заразившегося коронавирусом Пескова

Lenta.ru10:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 20:59, Ашберн
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
17
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
9K
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 08:09
503
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
17
Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
1,6K
Общество

Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»

Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
6
Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Общество

Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
15
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
1,8K
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
1,2K
Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН 05:33
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
698
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК

По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
13
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro

Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
6
Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
35
Здоровье

В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон

Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
38
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Космос

Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар

Популярная механика 10:21
Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
22
Политика

Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ

По информации ТАСС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что против Германии может быть запущена санкционная процедура за нарушение законодательства ЕС.
Право.ру 10 мая в 10:50
389
Происшествия

Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
6
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
139
Общество

Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
47
Наука

К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru вчера в 10:29
95
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
РИА Новости 03:58
2
Экономика

Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа

Московский Комсомолец 10:20
5
Общество

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
145
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии

Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru 14:18
6
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное