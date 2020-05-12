Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.

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