Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

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