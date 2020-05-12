Коронавирус
Lenta.ruДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.РИА Новости08:26
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Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Музыка
Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион
В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов.
Общественное телевидение России 07:55
Авто
ГАЗ возобновил выпуск после майских каникул
По результатам 4 месяцев нынешнего года регистрации лёгких коммерческих авто бренда ГАЗ в РФ составили 13 264 авто (–11,9%).
CarsWeek.ru 08:46
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Футбол
«Матч» покажет все матчи Бундеслиги
Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Гаджеты
Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа
Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
RuNews24.ru 12:43
Общество
Facebook обнаружила 50 млн фейковых постов о коронавирусе за апрель
Социальная сеть Facebook зафиксировала 50 миллионов фейковых публикаций о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 18:11
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК вчера в 04:22
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня
Представители гостиничного бизнеса и туристических компаний России попросили с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки между теми регионами страны, где заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне.
Известия 04:36
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru 18:00
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия 07:13
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Политика
Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Технологии
Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд
В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты.
Аргументы недели 13:43