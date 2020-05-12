Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.

с чего всё началось

Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 227

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Музыка Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов. 9

Авто ГАЗ возобновил выпуск после майских каникул По результатам 4 месяцев нынешнего года регистрации лёгких коммерческих авто бренда ГАЗ в РФ составили 13 264 авто (–11,9%).

Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. 2

Футбол «Матч» покажет все матчи Бундеслиги Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар. 19

Общество Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией. 30

Гаджеты Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. 12

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 242

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,7K

Общество Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня Представители гостиничного бизнеса и туристических компаний России попросили с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки между теми регионами страны, где заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне. 52

Происшествия С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений 17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб. 2

Здоровье Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.

Происшествия Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 1,2K

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 163