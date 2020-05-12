Коронавирус
Lenta.ruДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
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Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.
с чего всё началось
Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.ТАСС08:43
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Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Общество
Куйвашев заявил о поэтапном снятии ограничений в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал поэтапное снятие ограничений в регионе и постепенный выход из режима самоизоляции после 18 мая.
АиФ Урал 10:00
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Происшествия
16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе
В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия
Калининградка надругалась над 24-летней девушкой
26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Гаджеты
Вышло существенное обновление программы Apple Logic Pro X
По словам разработчика, Logic Pro X 10.5 «открывает уникальные возможности всем музыкантам, особенно создателям электронной музыки».
iXBT.com 10:32
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Здоровье
В Алтайском крае могут ввести перчаточный режим
За последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения. Также в регионе зафиксирована смерть от коронавируса у четырех жителей края.
RuNews24.ru 10:08
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Пропуска на Кубани отменят 23 мая
Отмена пропусков внутри муниципалитетов станет одним из этапов постепенной отмены режима ограничений в Краснодарском крае.
Anapa.life 06:13
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Армия и оружие
ВСУ 10 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики почти 60 боеприпасов.
ИА Новороссия 05:32
Музыка
Сергей Лазарев показал фанатам полученную на «Евровидении» травму
В преддверии первого в истории конкурса онлайн-показа «Евровидения-2020» Лазарев поделился с подписчиками в Instagram своими воспоминаниями о участии в конкурсе 2016 года.
Радио Комсомольская правда 08:59
Общество
Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом
"Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - сказала Попова на брифинге.
РИА Новости 10:10
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.
RT на русском 06:15
Хоккей
«Сочи» расторг контракт с Щитовым
«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
LiveResult.Ru 10:30