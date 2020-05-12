Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

с чего всё началось

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Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Фигурное катание Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.

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Армия и оружие Пентагон возьмёт «шефство» над разорившейся спутниковой компанией OneWeb Вашингтон, 12 мая 2020, 23:13 — REGNUM Военное ведомство США изучает возможность привлечения услуг недавно обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике, сообщил 12 мая заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла.

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