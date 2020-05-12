Коронавирус

Deita.ruDeita.ruПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.
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с чего всё началось

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
ТАСС08:43

Подробнее о событии

Выяснилась подоплека заболевания Пескова коронавирусом

Московский Комсомолец09:38

«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом

Комсомольская правда09:07

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Губерния-3308:41

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Deita.ru08:44

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

ФедералПресс08:37

Песков госпитализирован с коронавирусом

Взгляд.ру08:27

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом

66.ru08:27
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
47
Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
48
Общество

Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей

Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
1
Политика

В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике

Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфакс 14:06
Наука

Женщин предупредили об угрозе бесплодия из-за коронавируса

Коронавирус может приводить к бесплодию у женщин. Такое предположение сделали китайские ученые.
ТВ Центр 01:44
30
Политика

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
5,8K
Происшествия

Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей

РИА Новости 12:11
3
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1K
Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
164
Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

Пятый канал вчера в 23:20
1
Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
12
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Фигурное катание

Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову

Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском 09:08
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
18
Технологии

Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев

Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.
Коммерсантъ 15:11
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к вечеру вторника, 12 мая в европейской части России начнет стремительно холодать.
Газета.Ru 10 мая в 20:09
286
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
134
Космос

Анатолий Вассерман объяснил, зачем человечеству осваивать Марс

Москва, 12 мая 2020, 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман.
REGNUM 07:00
1
Армия и оружие

Пентагон возьмёт «шефство» над разорившейся спутниковой компанией OneWeb

Вашингтон, 12 мая 2020, 23:13 — REGNUM Военное ведомство США изучает возможность привлечения услуг недавно обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике, сообщил 12 мая заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла.
REGNUM 16:13
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров

Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
499
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
54
Происшествия

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,3K
Здоровье

В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк в минувшие сутки заметно выросла, и сотрудники департамента здравоохранения штата изучают данные о заболеваниях детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом.
ТАСС 15:15
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1K
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
140
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
287
Кино

Триллер «Неистовый» станет первым летним релизом широкого проката в США, премьера заявлена на 1 июля

Кинотеатры делают огромную ставку на главные премьеры второй половины лета, первой из которых будет триллер «Довод».
Кинобизнес сегодня 15:39
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