Коронавирус
Deita.ruПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.
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Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.ТАСС08:43
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«Муж принес с работы»: Дмитрий Песков и Татьяна Навка госпитализированы с коронавирусом
Комсомольская правда09:07
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Общество
В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Общество
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
Политика
В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике
Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфакс 14:06
Наука
Женщин предупредили об угрозе бесплодия из-за коронавируса
Коронавирус может приводить к бесплодию у женщин. Такое предположение сделали китайские ученые.
ТВ Центр 01:44
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Шоу-бизнес
«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников
Пятый канал вчера в 23:20
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском 09:08
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Технологии
Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев
Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.
Коммерсантъ 15:11
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к вечеру вторника, 12 мая в европейской части России начнет стремительно холодать.
Газета.Ru 10 мая в 20:09
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Космос
Анатолий Вассерман объяснил, зачем человечеству осваивать Марс
Москва, 12 мая 2020, 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман.
REGNUM 07:00
Армия и оружие
Пентагон возьмёт «шефство» над разорившейся спутниковой компанией OneWeb
Вашингтон, 12 мая 2020, 23:13 — REGNUM Военное ведомство США изучает возможность привлечения услуг недавно обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике, сообщил 12 мая заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла.
REGNUM 16:13
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров
Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
Происшествия
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Здоровье
В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса
Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк в минувшие сутки заметно выросла, и сотрудники департамента здравоохранения штата изучают данные о заболеваниях детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом.
ТАСС 15:15
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Кино
Триллер «Неистовый» станет первым летним релизом широкого проката в США, премьера заявлена на 1 июля
Кинотеатры делают огромную ставку на главные премьеры второй половины лета, первой из которых будет триллер «Довод».
Кинобизнес сегодня 15:39