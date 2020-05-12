Коронавирус

Новгородские ведомостиНовгородские ведомостиДмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.
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с чего всё началось

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
ТАСС08:43

Подробнее о событии

Песков проходит лечение от коронавируса

RT на русском13:03

Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова

РИА Новости09:57

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Национальная служба новостей09:00

Песков назвал дату последнего очного контакта с Путиным

РБК09:28

Заболевший коронавирусом Песков сказал, когда встречался с Путиным

Московский Комсомолец08:59

Стала известна дата публичного появления заразившегося COVID-19 Пескова

Газета.Ru09:52

Журналист вспомнил про «блокатор» вирусов заразившегося коронавирусом Пескова

Lenta.ru10:44
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Экономика

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Известия вчера в 09:40
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Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
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Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Происшествия

Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите

Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите.
Zabnews.ru 05:32
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Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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Кино

Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая

VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
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Политика

Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле

Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской Республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31
Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Общество

Первый этап выхода из самоизоляции начнется 14 мая в Иркутской области

В этот четверг, 14 мая, в регионе планируется приступить к первому этапу выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом.
Байкал24 05:07
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Футбол

УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона

Live24 вчера в 14:47
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Политика

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
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Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
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Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
7
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12:53
Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
2,7K
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Здоровье

Названа доля пациентов старше 65 лет с коронавирусом в Забайкалье

В моностационарах для пациентов с подтверждённым коронавирусом в Забайкальском крае около 16,5% людей старше 65 лет, сообщили «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в регионе.
Московский Комсомолец Чита 02:51
Кино

Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Piter.tv 14:32
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 291 334. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 20:44
Экономика

Забайкалье планирует взять 5 млрд рублей коммерческих кредитов

Власти Забайкальского края намерены привлечь более 5 млрд рублей коммерческих кредитов для сокращения дефицита бюджета и погашения долгов, сообщило 12 мая информагентство «Интерфакс».
Московский Комсомолец Чита 20:30
Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
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