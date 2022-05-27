РИА НовостиДмитрий Песков назвал идею Джонсона об альянсе с Киевом против России подрывом позиций ЕСПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы идее британского премьера Бориса Джонсона создать военный альянс с Киевом.RT на русскомВ пятницу, 27 мая, газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России.Lenta.ruРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиКиев пока не выразил свое мнение о предложении Джонсона.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВИзвестияМой БрянскDaily MoscowРЕН ТВREGNUMФАНRT на русскомПолитическая ЭкспертизаГазета.RuКомсомольская правдаГлагоLВечерняя МоскваLife.ruПятый каналТК ЗвездаЦарьградРБКИзвестияАбзацРЕН ТВПодробнее о событииДмитрий Песков назвал идею Джонсона об альянсе с Киевом против России подрывом позиций ЕСРИА Новости06:52Кремль увидел в предложении Джонсона создать новый союз стремление подорвать позиции ЕСИнтерфакс06:19Песков: В Кремле не знают о планах Джонсона создать военный альянс против РФLife.ru05:55Дмитрий Песков назвал идею Джонсона создать военный альянс с Киевом подрывом позиций ЕСИзвестия07:12В Кремле не знают об инициативе Джонсона о создании альянса в противовес ЕСТАСС06:05В Кремле не знают об инициативе Бориса Джонсона по созданию альянса в противовес ЕвросоюзуКомсомольская правда06:18Песков назвал предложение Джонсона о создании альянс против России подрывом позиций ЕСLenta.ru05:49Показать ещёОценить468Поделиться