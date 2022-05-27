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Дмитрий Песков назвал идею Джонсона об альянсе с Киевом против России подрывом позиций ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы идее британского премьера Бориса Джонсона создать военный альянс с Киевом.
RT на русском
В пятницу, 27 мая, газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России.
Lenta.ru
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Киев пока не выразил свое мнение о предложении Джонсона.
Lenta.ru

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Дмитрий Песков назвал идею Джонсона об альянсе с Киевом против России подрывом позиций ЕС
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