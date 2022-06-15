News.ruПесков: попытки США задушить Россию санкциями не срабатываютПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах.News.ruЕвросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.РИА НовостиАгентство Bloomberg сообщает, что Белый дом обеспокоился из-за неэффективности санкций в отношении РФ.URA.RuЗападные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине.URA.RuЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuЭкономика сегодняВечерняя МоскваПрофильНародные новостиЯмал-МедиаТК ЗвездаГазета.RuЦарьградКомсомольская правдаREGNUMНТВПолитическая ЭкспертизаLife.ruИзвестияТелеканал 360°Подробнее о событииПесков назвал безуспешными попытки Запада задушить Россию санкциямиРоссийская газета19:20Пресс-секретарь президента Песков назвал попытки США задушить Россию санкциями бесплоднымиРИА Новости17:50Самое цитируемоеПесков заявил о бессмысленности попыток США задушить Россию санкциямиМосковский Комсомолец18:53Представитель Кремля Песков назвал бесполезными попытки Запада «задушить» Россию санкциямиLenta.ru18:09Песков: Россию не получится «задушить» санкциями западных странRT на русском18:36Песков: попытки США задушить Россию санкциями не срабатываютNews.ru18:32Представитель Кремля Песков назвал бесполезными попытки Запада задушить Россию санкциямиИзвестия19:43Показать ещёОценить179Поделиться