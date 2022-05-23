Будьте в Плюсе

Дмитрий Песков назвал оголтелой позицию Польши в отношении России

Польские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС
Польша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу Ранее в понедельник правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России.
Национальная служба новостей
Документы предусматривали постепенное увеличение объемов поставок российского газа в Польшу, начиная с 9,7 млрд куб. м в 2010 году и до 11 млрд куб. м в 2012 и последующие годы.
ТАСС
Тогда же совместная компания EuRoPol GAZ передала функции технического оператора проходящего по территории Польши участка газопровода польской государственной компании Gaz-System.
ТАСС

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Польши оголтелой и на уровне сумасшествия
РИА Новости06:30
Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контракт
РБК06:10
Песков назвал позицию Польши в отношении России находящейся на грани сумасшествия
Комсомольская правда05:51
Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой и находящейся на грани сумасшествия
ТАСС05:44
Песков: власти Польши занимают позицию на грани сумасшествия в отношении России
RT на русском05:34
Пресс-секретарь Песков заявил о сложности предсказания развития ситуации с газом в Польшу
Lenta.ru05:23
Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контракт
URA.Ru05:15

Интересное

Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

Сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка, сообщает AP.
РБК10:25

В Минэке заявили о пределе укрепления курса рубля

В Минэке добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.
Газета.Ru10:25

Боеприпасы и красная икра: военкор «Известий» показал бункер главарей «Азова» на «Азовстали»

Трушнин обратил внимание на две детали: стену, очень похожую на ту, напротив которой они записывали обращения, а также банку с красной икрой.
Известия08:15

Захарова заявила, что Зеленский намерен легализовать захват Украины поляками

Президент Владимир Зеленский хочет предоставить особый статус гражданам Польши, таким образом легализуя захват Украины поляками.
Lenta.ru08:12

В Британии завели уголовное дело на бизнесмена Петра Авена из-за нарушения санкций

Великобритания открыла уголовное дело на возглавлявшего Альфа-банк бизнесмена Петра Авена из-за нарушения санкционного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.
Газета.Ru10:19

Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

"Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья.
РИА Новости06:36

Союзные силы ВС РФ и ДНР начали штурм Красного Лимана

Большая часть города Красный Лиман уже освобождена союзными силами РФ и ДНР.
Discover2410:10

Делегация КНР покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе

Китайская делегация не аплодировала и покинула зал вскоре после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
RT на русском09:59

Цены на бензин в США растут 11 дней подряд

Всего 11 дней назад, 10 мая, цены на бензин впервые достигли нового исторического максимума при Джо Байдене — $4,37 доллара за галлон обычного бензина.
ИА Красная Весна20 мая в 14:15

Роспотребнадзор посоветовал избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса оспы обезьян, в самой стране случаев заражения пока не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости09:37