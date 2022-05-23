Говорит МоскваДмитрий Песков назвал оголтелой позицию Польши в отношении РоссииПольские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАССПольша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу Ранее в понедельник правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России.Национальная служба новостейДокументы предусматривали постепенное увеличение объемов поставок российского газа в Польшу, начиная с 9,7 млрд куб. м в 2010 году и до 11 млрд куб. м в 2012 и последующие годы.ТАССТогда же совместная компания EuRoPol GAZ передала функции технического оператора проходящего по территории Польши участка газопровода польской государственной компании Gaz-System.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВНТВМой БрянскИзвестияDaily MoscowLife.ruНародные новостиREGNUMВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейPravda.RuПолитика СегодняiReactorRuBaltic.RuРосбалтAnewsУтроNewsКомсомольская правдаРЕН ТВКурьер. Среда. БердскRT на русскомПодробнее о событииПресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Польши оголтелой и на уровне сумасшествияРИА Новости06:30Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контрактРБК06:10Песков назвал позицию Польши в отношении России находящейся на грани сумасшествияКомсомольская правда05:51Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой и находящейся на грани сумасшествияТАСС05:44Песков: власти Польши занимают позицию на грани сумасшествия в отношении РоссииRT на русском05:34Пресс-секретарь Песков заявил о сложности предсказания развития ситуации с газом в ПольшуLenta.ru05:23Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контрактURA.Ru05:15Показать ещёОценить975Поделиться