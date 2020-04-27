На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 836

Происшествия В Омской области ребенок заразился коронавирусом Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили журналистам в понедельник в Роспотребнадзоре. 12

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик). 2,9K

Общество Названы документы, необходимые петербуржцам для поездки на дачу Чтобы поехать на дачу петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу или договор аренды. 13

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 270

Общество Гендиректор Airbus опасается банкротства компании Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.

Общество Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 226

Общество Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов По данным специалистов, объем банковских вкладов физических лиц за последние 2 года вырос в России на 19,6%. Об этом сообщает «РИА Новости». 138

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 835

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 475

Политика В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса «Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование», — заявил Песков.