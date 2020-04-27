Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
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с чего всё началось

Дмитрий Песков: «Главное сейчас — спасти как можно больше жизней»

На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

В Кремле спрогнозировали выход РФ на плато по коронавирусу к середине мая

Интерфакс02:54

Песков пообещал, что в июне «станет полегче»

РБК03:16

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

RT на русском02:56

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

РИА Новости05:12

Песков ожидает выход на плато по коронавирусу к середине мая

ТАСС02:50

В Кремле назвали срок выхода России на плато по коронавирусу

Lenta.ru02:31

Песков спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Аргументы и Факты00:05
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС вчера в 08:01
20
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Политика

Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов.
iReactor 05:45
33
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru вчера в 03:52
30
Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
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Происшествия

В Омской области ребенок заразился коронавирусом

Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили журналистам в понедельник в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 05:04
12
Общество

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
21
Здоровье

Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
90
Армия и оружие

Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии

В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru вчера в 06:20
2,9K
Общество

Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»

Телепрограмма 05:28
Здоровье

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
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Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
19
Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
289
Общество

Названы документы, необходимые петербуржцам для поездки на дачу

Чтобы поехать на дачу петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
Neva.Today 06:07
13
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
459
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
270
Общество

Власти Фиджи не разрешили посадку самолету из РФ для вывозного рейса

РЕН ТВ 06:06
Общество

Гендиректор Airbus опасается банкротства компании

Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.
Коммерсантъ 04:32
Общество

Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области

По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
226
Культура

Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской

Evo-rus.com 02:37
111
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов

По данным специалистов, объем банковских вкладов физических лиц за последние 2 года вырос в России на 19,6%. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 03:28
138
Общество

Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
3
Общество

В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
81
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
835
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
475
Политика

В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса

«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование», — заявил Песков.
RT на русском 05:56
Общество

У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров

Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
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Религия

Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан

Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
13
Политика

Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку

Исполнять обязанности руководителя ставропольского минздрава назначен первый заместитель министра Юрий Литвинов.
Коммерсантъ 04:31
41
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