Представитель Кремля указал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что «все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов».
По данным информатора портала на страховом рынке, крупнейшие британские компании, у которых перестраховываются другие страховщики, направили лессорама (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, об окончании действия страхового покрытия для любого воздушного судна на и над Украиной через 48 часов.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в воскресенье, 13 февраля, рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию.