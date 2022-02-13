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Дмитрий Песков объяснил Европе покупку газа по $1,3 тыс отказом от долгосрочных контрактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1,3 тысячи долларов.
Lenta.ru
Представитель Кремля указал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что «все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов».
РБК
Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.
РИА Новости
Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
РИА Новости

Подробнее о событии

Представитель Кремля: причина увеличения стоимости газа — отказ Европы от долгосрочного и рыночного характера энергопоставок
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