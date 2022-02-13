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Дмитрий Песков объяснил Европе покупку газа по $1,3 тыс отказом от долгосрочных контрактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1,3 тысячи долларов.
Lenta.ru
Песков отметил, что вопрос энергопоставок более чем актуален.
Lenta.ru
Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.
РИА Новости
Представитель Кремля указал на слова российского лидера Владимира Путина: «Все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов».
РБК

Подробнее о событии

Песков: Европа покупает газ по высокой цене, отказавшись от долгосрочных контрактов
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Песков: Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов
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Песков объяснил Европе покупку газа по высокой цене отказом от долгосрочных контрактов
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Дмитрий Песков объяснил Европе покупку газа по $1,3 тыс отказом от долгосрочных контрактов
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