Представитель Кремля указал на слова российского лидера Владимира Путина: «Все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов».
Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Готовность десантников вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл обороны Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проверяет командующий так называемой операции объединенных сил («ООС») Александр Павлюк.