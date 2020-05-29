Коронавирус

РБКРБКПесков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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Татьяна Навка
Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Теперь у нас в саду будет расти и цвести дерево из «Черешневого леса»!
— Татьяна НавкаКомсомольская правда вчера в 15:35

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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