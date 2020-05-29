Коронавирус
РБКПесков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Теперь у нас в саду будет расти и цвести дерево из «Черешневого леса»!
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«Как будто помолодел»: переболевший коронавирусом супруг Навки заметно преобразился
Телепрограммавчера в 13:39
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Происшествия
Двое полицейских в Липецкой области подставили невиновного
Представители структуры и ведомства по результатам служебной проверки уволили из органов внутренних дел двух участковых и возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий» и п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения».
Kursk.com вчера в 13:10
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК 28 мая в 23:52
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
REGNUM вчера в 11:08
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 27 мая в 03:05
Космос
В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков
Земля может столкнуться со значительным увеличением количества осадков.
Актуальные Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Происшествия
Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве
В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
StarHit.ru вчера в 06:00
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса
В Калининградской области за сутки подтвердили 51 случай коронавируса.
Вести Калининград 03:43
Происшествия
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:54
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
СКР возьмёт в оборот экс-председателя Новосибирского облсуда
Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) дала разрешение возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Вести Новосибирск вчера в 08:34
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека
В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv вчера в 13:59
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21