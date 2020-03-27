Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Общество Во Франции экс-министр умер от коронавируса Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Культура Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Происшествия Семья из трех человек заболела коронавирусом в Омской области Пресс-служба областного правительства сообщила, что в субботу медики подтвердили заражение коронавирусом у семьи из трех человек, вернувшихся в середине марта из Объединенных Арабских Эмиратов.

Политика Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.