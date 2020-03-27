Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПесков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
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Дмитрий Песков опроверг переход на удалённую работу из-за коронавируса

Говорит Москва07:05

Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу

РИА Новости07:28

Песков опроверг свой перевод на удаленку

Lenta.ru07:06

Дмитрий Песков перешел работать на «удаленку»

Московский Комсомолец06:55

СМИ: Песков перешел на удаленную работу

Газета.Ru07:07

Песков перешел на дистанционную работу

РЕН ТВ06:43

Песков опроверг свой переход на «удалёнку»

News.ru07:36
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Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета вчера в 09:37
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику

Kinonews.ru 27 марта в 05:28
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Музыка

Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты

Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
НТВ вчера в 09:06
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

Семья из трех человек заболела коронавирусом в Омской области

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в субботу медики подтвердили заражение коронавирусом у семьи из трех человек, вернувшихся в середине марта из Объединенных Арабских Эмиратов.
Байкал24 00:27
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком

Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 07:16
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика

Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии

Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 26 марта в 18:07
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
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