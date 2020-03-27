Коронавирус
BFM.ruПесков перешел на удаленную работу
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Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Музыка
Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты
Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
Семья из трех человек заболела коронавирусом в Омской области
Пресс-служба областного правительства сообщила, что в субботу медики подтвердили заражение коронавирусом у семьи из трех человек, вернувшихся в середине марта из Объединенных Арабских Эмиратов.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Политика
Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии
Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов
На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
Энергетика