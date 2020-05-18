"Пока лечусь", - сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы. Представитель Кремля также поблагодарил за заботу о его здоровье.

с чего всё началось

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