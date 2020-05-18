Коронавирус
ТАССДмитрий Песков рассказал о своем состоянии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
"Пока лечусь", - сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы. Представитель Кремля также поблагодарил за заботу о его здоровье.ТАСС04:32
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Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Здоровье
В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19
За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
Новости Дня 09:44
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
РБК 08:37
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
Rambler News Service 09:01
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Общество
Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Кино
Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде
Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.
Слово и Дело 06:03
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Общество
В Центральной России ожидается аномально холодная погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
Общество
Forbes назвал самые недооцененные туристами города России
ФедералПресс вчера в 21:41
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Гаджеты
Обновление KB4556799 для Windows 10 вызывает новые проблемы
Для Windows 10 вышло очередное обновление под номером KB4556799, которое должно было повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, а также других фирменных продуктов.
Игромания.ру вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41