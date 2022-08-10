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Дмитрий Песков: страны переходят границы разумного в отрицании России

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного», — сказал Песков и отметил, что Россию нельзя отрицать точно так же, как, к примеру, нельзя отрицать Чайковского.
Rusvesna.su
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России По словам Пескова, европейские страны, которые являются для России недружественными, продолжают вводить санкции «до беспамятства».
Центральная Служба Новостей
Гитанас Науседа, в свою очередь, счел, что получение Дробязко литовского гражданства «в нынешних условиях выглядит жалким фарсом».
РБК
Дробязко и Ванагас выступали за Литву на Олимпиадах и чемпионатах мира, где выиграли одну бронзовую медаль.
Известия

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Песков: многие страны переходят грань разумного в отрицании России
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Песков: многие страны переходят грани разумного, РФ нельзя отрицать
Газета.Ruвчера в 14:50
Песков: многие страны переходят границы разумного, но нельзя отрицать Россию
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Дмитрий Песков: страны переходят границы разумного в отрицании России
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Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят грани разумного, отрицая Россию
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