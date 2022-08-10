«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного», — сказал Песков и отметил, что Россию нельзя отрицать точно так же, как, к примеру, нельзя отрицать Чайковского.
«Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полёта до 70 км. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 км уже есть на Украине», — приводит РИА Новости его слова.
"В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски", - говорится в сообщении.