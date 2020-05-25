Коронавирус
ИнтерфаксДмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил "Интерфаксу", что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Evo-rus.com 14:42
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
Министр сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь у него протекает в легкой форме, чувствует он себя хорошо.
Kursk.com 09:55
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today 03:19
Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
В Сахалинской области начался третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 04:23
Общество
Бокерия дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил в интервью РИА Новости, что Россия может одержать победу на коронавирусной инфекцией до осени.
Дождь 03:33
Футбол
Источник: сезон в УПЛ возобновится 30 мая
Чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги возобновится 30 мая, утверждает «Футбол News».
Bookmaker-ratings.ru 10:12
Финансы
Банк России продолжает продажу валюты на бирже
Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб.
Вести.Ru 03:45
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
Армия и оружие
Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика
В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия 21:50
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 1 тыс
По данным регионального оперативного штаба, на пятницу в Иркутской области было подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек.
ТАСС 23 мая в 00:47