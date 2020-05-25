Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил "Интерфаксу", что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

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