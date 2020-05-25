Коронавирус
ИнтерфаксДмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Отвечая на вопрос о своем самочувствии, он сообщил "Интерфаксу", что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Stormвчера в 10:26
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Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
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Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
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Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
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РИА Новости вчера в 18:34
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Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о нарушении прав медработников.
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В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.
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Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
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В Приморье смягчили режим ограничений
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