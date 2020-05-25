Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Как передает "Интерфакс", об этом Песков проинформировал общественность, подчеркнув, что после выписки ему предстоит еще 14 дней находиться дома в изоляции.

Пресс-секретарь президента выписан из больницы после коронавируса

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