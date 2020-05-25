Коронавирус
Вести.RuПресс-секретарь президента выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Как передает "Интерфакс", об этом Песков проинформировал общественность, подчеркнув, что после выписки ему предстоит еще 14 дней находиться дома в изоляции.
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с чего всё началось
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.Daily Storm10:26
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