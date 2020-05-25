Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома. Об этом сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка, отметив, что все члены семьи чувствуют себя хорошо. У Пескова и Навки ранее диагностировали COVID-19.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.

Песков сообщил о своей выписке из больницы

Происшествия В Екатеринбурге прошел сильный ураган Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов. 1

Общество «Пятерочка» после видео с крысами на фруктах закрылась на дезинфекцию Издание «Подъем» в своем Telegram-канале разместило видео, на котором покупатели запечатлели крыс, бодро бегающих по фруктам на выкладке в одном из магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Названы цены на все модели iPhone 12 Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями. 28

Путешествия Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.

Общество Черногория заявила об отсутствии зараженных коронавирусом Черногория была последней страной в Европе, где выявили коронавирус – первые случаи инфекции обнаружили 17 марта.

Общество Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне. 5

Шоу-бизнес Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней. 3

Происшествия Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера. 115

Экономика ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости. 5

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 45

Происшествия Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА "Новости". 246

Общество В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений «Уже 23 субъекта России готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал Чернышенко.

Общество Филипп Киркоров задолжал за свой особняк миллионы рублей Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 637

Общество Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. 686

Происшествия 40 студентов заразились коронавирусом в алтайском общежитии Диагноз Covid-19 подтвердился у 40 студентов, проживающих в общежитии №3 Алтайского государственного медицинского университета в Барнауле.