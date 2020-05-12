Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом.

с чего всё началось

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Политика Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.

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