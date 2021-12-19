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Дмитрий Песков заявил, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру
Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.
Известия
В начале декабря в ВОЗ сообщили, что инспекция вакцины от COVID-19 «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.
РБК
16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщила, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года.
Известия

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