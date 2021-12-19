Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции, агитирующих других людей за отказ от прививок, «опасными дураками».