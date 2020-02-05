Общество
Российская газетаДмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на шутку Ивана Урганта о возможном снижении требований к космонавтам. На его взгляд, шутка не удалась, и причиной этому - слишком долгий период ведения развлекательной передачи. Свой ответ телеведущему он опубликовал в Twitter.
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Общество
Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Политика
«Малолетние клоуны». Депутат из «Слуги народа» обматерил экс-министра Кучеренко
Кучеренко ответил, что разговаривает не с ним, и назвал Ткаченко и его фракцию «малолетними клоунами».
Футбол
Кокорин: мое будущее зависит только от меня
Кино
Опубликован полный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Общество
В Минюсте обещали улучшить проект КоАП с учетом мнения общества
Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) не является окончательным вариантом и подлежит доработке с учетом общественного мнения, заявил замминистра юстиции Денис Новак на совещании «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ», прошедшего 6 февраля в Совете Федерации, сообщает Парламентская газета.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала о причинах конфликта с Ольгой Бузовой
Ида Галич призналась, что ей не нравится то, что делает поющая телеведущая.
Футбол
«Барселона»: Дембеле будет прооперирован
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», во вторник, 11 февраля, Дембеле предстоит хирургическое вмешательство.
Происшествия
В Приморье изъяли проживавшего с животными на ферме ребенка
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Шоу-бизнес
Анна Семенович перенесла операцию на ноге
Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
Общество
США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной
Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.
Хоккей