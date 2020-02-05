Общество

Российская газетаРоссийская газетаДмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на шутку Ивана Урганта о возможном снижении требований к космонавтам. На его взгляд, шутка не удалась, и причиной этому - слишком долгий период ведения развлекательной передачи. Свой ответ телеведущему он опубликовал в Twitter.
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