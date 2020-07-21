Шоу-бизнес
РИА НовостиДмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
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с чего всё началось
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.РИА Новости07:08
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
Газета.Ru вчера в 07:44
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
В отчете совета за 2019 год сказано, что на «Джокера» жаловались больше всего.
Профиль вчера в 08:10
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Общество
Аваков сообщил о переговорах с захватившим заложников в Луцке
Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на связь с мужчиной, захватившим в заложники пассажиров автобуса в Луцке.
РБК 10:17
Общество
Академик РАН пояснил, когда закончится первая волна коронавируса
До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
ИА Красная Весна 09:12
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора
Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 07:33
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Космос
Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis
Piter.tv 04:03
Политика
Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.
Известия 11:17
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей
Организаторы представили промо-ролик боя А. Емельяненко и Исмаилова Турнир АСА состоится 24 июля. Соревнования будут проходить в Сочи.
Sport.ru 10:44
Футбол
РПЛ хочет отменить возможность увольнения Прядкина по решению клубов
Как утверждает «PБ-Спорт», в частности, из документа планируют убрать пункт о возможности смены президента РПЛ (в данном случае Сергея Прядкина) по решению клубов.
ProstoProSport 09:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
Причиной стала якобы причастность Кадырова к нарушениям прав человека. Об этом заявил 20 июля госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.
ToDay News Ufa 09:12
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
РИА Новости 11:02
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19