Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.

с чего всё началось

Шепелев, как отметили в телекомпании, впервые будет сотрудничать с ТНТ.

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