Шоу-бизнес
Ruposters.ruУшедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
37-летний Дмитрий Шепелев в минувшем феврале объявил об уходе с Первого канала. После скандального увольнения телеведущий приступил к съемкам нового шоу на ТНТ, сообщает РИА Новости. Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Здоровье
В Росздравнадзоре зафиксировали рост смертности в России
В России зафиксирован рост уровня смертности в первом полугодии 2020 года.
Известия 11:47
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Здоровье
Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»
СК завершил расследование дела в отношении Мухаммеда Эль-Айюби из Казани, который загрузил фотографию Адольфа Гитлера для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:18
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке: «С праздником антисистемы!»
Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка.
Комсомольская правда 05:55
Экономика
«ЕвроХим» в 2021 году начнет строительство завода по выпуску минеральных удобрений в Казахстане
Правительство России и Казахстана подписали соглашение об осуществлении проекта компании "ЕвроХим" в Жамбылской области по строительству завода по выпуску минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью 1 млн тонн в год.
Finam.Ru 10:39
Экономика
Рынок российских акций вырос на 0,8-1,9%
Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%), в плюсе торговалась Европа.
Финмаркет 11:59
Здоровье
ОНФ определит адресатов для страховых «ковидных» выплат
Общероссийский народный фронт подготовит предложения по поводу страховых выплат медикам в связи с пандемией коронавируса.
Medvestnik.ru 05:10
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Здоровье
В Архангельской области отмечена серьезная нехватка врачей
Отмечено, что по районам специалисты распределены неравномерно.
Двина Сегодня 07:42
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Космос
Больше полувека прошло с момента посадки «Аполлона-11» на Луну
SM News 19 июля в 20:18
Здоровье
Онищенко предупредил об опасности эпидемии гриппа в новом учебном году
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что осенью и зимой коронавирус не будет таким страшным, как сезонные простуды и грипп.
Говорит Москва 09:35
Шоу-бизнес
Лолита пешком шла через белорусскую границу из Смоленской области
Любимице россиян (и не только) – певице Лолите Милявской пришлось перебираться через белорусскую границу из Смоленской области на своих двоих.
Readovka67.ru вчера в 10:23
Религия
День Казанской Божией матери отмечают 21 июля
День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.
ННТВ 08:23
Шоу-бизнес
Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца
Экспресс газета 12:42
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
Японские специалисты узнали, что большая часть или абсолютно все запасы воды на нашей планете могли появиться по причине разложения сложных органических молекул в самые первые эпохи существования Земли.
ToDay News Ufa 19 июля в 05:37
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
Прикамец пожизненно лишен свободы за убийство беременной жены и сына
3 ноября 2019 года в поселке Кормовище Лысьвенского района мужчина убил беременную жену и трехлетнего сына, после чего он ранил себя и поджег дом.
Новости Перми 09:48
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Гаджеты
Накладные наушники Apple могут обзавестись сенсорным управлением, которое «держит горизонт»
9to5mac.com Ещё в 2018 году Apple зарегистрировала патент, согласно которому левый и правый каналы накладных наушников могут меняться местами в зависимости от того, в каком положении они используются.
3DNews 12:28
Происшествия
Освободили последних обвиняемых по делу рухнувшей казармы ВДВ
Военный суд счел, что полковник и коммерсант от него не скроются Омский гарнизонный военный суд, рассматривающий резонансное уголовное дело об обрушении казармы ВДВ в 2015 году, в результате которого погибли 24 десантника, освободил из-под стражи двух подсудимых.
Коммерсантъ 05:19
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33