Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.

с чего всё началось

37-летний Дмитрий Шепелев в минувшем феврале объявил об уходе с Первого канала. После скандального увольнения телеведущий приступил к съемкам нового шоу на ТНТ, сообщает РИА Новости. Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

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