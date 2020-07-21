Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.

с чего всё началось

Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала в начале этого года, стал ведущим программы на ТНТ. Шоумен возглавит новый семейный проект "Ты как я", героями которого станут звезды и их дети.

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