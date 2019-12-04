Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruШепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев. Об это он заявил в интервью Ксении Собчак.
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Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия попала в первую корзину дивизиона B. Наша сборная оказалась вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
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Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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