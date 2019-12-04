Шоу-бизнес
Lenta.ruШепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев. Об это он заявил в интервью Ксении Собчак.
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Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Политика
Путин признал условия Украины по транзиту газа «неприемлемыми»
В России считают "экономически неприемлемыми" условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году.
Футбол
Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года
Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0). Его не пустят на «Газпром Арену» в течение полутора лет.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Киберспорт
NAVI прошли на DreamLeague Leipzig Major
Политика
Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Экономика
Украина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти
Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Армия и оружие
ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России.
Футбол
Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия попала в первую корзину дивизиона B. Наша сборная оказалась вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Политика
США снова не выдали визы российской делегации
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Гаджеты
Realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена
Основной модуль камеры realme X2 Pro поддерживает съемку видео с разрешением 4K, в то время как новый алгоритм UIS Super Anti-Shake и встроенный высокочувствительный гироскоп стабилизируют тряску при съемке в режиме реального времени сопоставимую с профессиональными спортивными камерами.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.