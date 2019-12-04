Шоу-бизнес
Наша версияДмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.Газета.Ru07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Экономика
Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
"Золотая акция" в "Яндексе" С 2009 года Сбербанк владел "золотой акцией" "Яндекса", которая давала госбанку право контролировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Общество
В РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии
Русская православная церковь (РПЦ) считает антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Автоспорт
Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-Даби
Медиа-служба Формулы 1 опубликовала топ-10 лучших онборд-записей с финального этапа сезона-2019, состоявшегося в прошлые выходные в Абу-Даби.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Экономика
Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов
Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
Происшествия
В свердловской Верхней Пышме вспыхнул пожар на заводе
В Верхней Пышме (Свердловская область) произошёл пожар на территории предприятия «Уралэлектромедь».