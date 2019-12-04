Шоу-бизнес

Наша версияНаша версияДмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала
 Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru07:25

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Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
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Российская певица
Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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