с чего всё началось

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Экономика Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции» "Золотая акция" в "Яндексе" С 2009 года Сбербанк владел "золотой акцией" "Яндекса", которая давала госбанку право контролировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справок Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.

Общество Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.

Общество Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.

Общество В РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии Русская православная церковь (РПЦ) считает антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России.

Происшествия У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.